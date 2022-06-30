تشيلسي ينتظر إجابة رافينيا.. وتوتنهام يجري مفاوضات لضم ريتشارليسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من الحصول على خدمات البرازيلي رافينيا دياز لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تشيلسي ينتظر إجابة رافينيا، بعد موافقة ناديه الحالي ليدز يونايتد على العرض البالغ 60 مليون جنيه إسترليني (72 مليون دولار).

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات، عبر حسابه على تويتر: "تشيلسي ينتظر إجابة رافينيا، تمّ إخبار الوكيل ديكو بأنه سيجري محادثات مع تشيلسي غدا، المحادثات لا تزال جارية، بعد الاتفاق على صفقة تصل قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني"، وأضاف فابريزيو: "سيحاول برشلونة وأرسنال حتى النهاية".

وكان برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي يتنافسان على استقدام رافينيا، قبل أن يقلب تشيلسي الموازين بدخوله في الصفقة.

وينتهي عقد رافينيا (25 عاما) مع ليدز يونايتد في صيف 2024، ولعب 65 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات، سجّل من خلالها 17 هدفا، وصنع 11 آخرين.

في سياق متصل، يجري نادي توتنهام مفاوضات مع إيفرتون من أجل التخلي عن المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، لتدعيم هجوم الفريق بطلب من المدرب أنطونيو كونتي.

وكشفت تقارير أن توتنهام قد يعرض لاعب خط الوسط هاري وينكس، بالإضافة إلى مبلغ مادي، لتأمين التوقيع مع ريتشارليسون.

وأوضح فابريزيو رومانو: "حدد توتنهام بالفعل جولة جديدة من المحادثات لريتشارليسون، العمل جاري مع إيفرتون، ولكن يجب مناقشة هيكل الصفقة مرة أخرى، لا توجد مشاكل على الصعيد الشخصي".

ولعب ريتشارليسون (25) عاما 33 مباراة مع إيفرتون بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، أحرز من خلالها 11 هدفا وصنع 5 آخرين.