أول تعليق من يورغن كلوب عن تجديد عقد محمد صلاح: أفضل سنواته لم تأت بعد

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن أفضل سنوات اللاعب محمد صلاح "لم تأت بعد"، وذلك في أول تعليق من كلوب على إعلان ليفربول، الجمعة، عن توقيع "عقد طويل الأمد" مع الملك المصري.

واعتبر كلوب أن تجديد العقد هو "أفضل قرار للنادي واللاعب على حد سواء"، قائلا: "أنا مسرور حقًا، سعيد جدًا. إنه أفضل قرار لنا وأفضل قرار له. أعتقد أنه ينتمي إلينا. هذا هو ناديه الآن".

وأضاف كلوب في تصريحات لموقع ليفربول: "هذه هدية خاصة لمشجعينا للاستمتاع أكثر بعطلة نهاية الأسبوع. أنا متأكد من أنه ستكون هناك بعض الاحتفالات بهذه الأخبار الليلة".

وتابع كلوب بالقول: "بالطبع لقد استغرق الأمر بعض الوقت ولكن هذا جيد تمامًا وأفضل الأشياء تستحق الانتظار دائمًا على أي حال"، في إشارة إلى مفاوضات تجديد عقد صلاح.

وأكد كلوب أن صلاح "أحد أفضل اللاعبين في العالم". وقال: "ليس لدي شك في أن أفضل سنوات مو (صلاح) لم تأت بعد"، مضيفا أن "المواسم الخمسة الأولى (لصلاح) هنا كانت أسطورية".

ووصف المدير الفني لليفربول لاعبه من ناحية اللياقة البدنية بأنه "ماكينة في أفضل شكل بطريقة لا تصدق". وقال كلوب إن صلاح "يعمل بجد من أجل ذلك ويحصل على مكافآته. تزداد قدرته ومستوى مهارته كل موسم، كما أن قراره قد انتقل إلى مستوى آخر أيضًا".

وأضاف كلوب أن صلاح "محبوب من قبل زملائه في الفريق. وكمدربين نعلم أننا نعمل مع شخص مميز. وتوّجه أنصاره ملكًا". وتابع كلوب بالقول "إنها أخبار رائعة. تجعلني أبتسم وأنا أفكر في ذلك. سيبقى معنا لفترة أطول وهذا يعني أنه يمكننا تحقيق المزيد معًا".