إنتر ميلان يُعلن عن رابع صفقاته.. من هو هينريك مخيتاريان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، السبت، تعاقده مع اللاعب الأرميني هينريك مخيتاريان، في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد مخيتاريان مع نادي روما في 30 يونيو/ حزيران الفائت، بعد أن قضى 3 سنوات مع الفريق.

"سعيد جدًا بالانضمام إلى مثل هذا النادي العظيم.. سأبذل قصارى جهدي وسأقدم كل ما لديّ لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافنا" 🖤💙 ✍️ هنريك مخيتاريان ✍️ https://t.co/1cYi0GZBz1

وكتب نادي الإنتر عبر حسابه على موقع تويتر: "مرحباً بك في صفوف النيراتزوري يا مخيتاريان، ‏أول أرمني في تاريخ إنتر".

وقال مخيتاريان: ‏"سعيد جداً بالانضمام إلى مثل هذا النادي العظيم، سأبذل قصارى جهدي وسأقدم كلّ ما لديّ لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافنا".

مرحبًا بك في صفوف النيراتزوري يا مخيتاريان 🖤💙 #مرحبًا_مخيتاريان | #فورزا_إنتر https://t.co/nFidI1GYiS

ويُعتبر مخيتاريان رابع صفقات إنتر ميلان خلال الصيف الحالي، بعد البلجيكي روميلو لوكاكو والحارس الكاميروني أونانا، والألباني كريستيان أسلاني.

لعب مخيتاريان (33 عاماً) 117 مباراة مع نادي روما بمختلف المسابقات، سجّل من خلالها 29 هدفاً وصنع 28 آخرين، وحصد رفقة الفريق لقب دوري المؤتمر الأوروبي.

ومثّل مخيتاريان عدداً كبيراً من الأندية، إذ لعب لنادي شاختار دونستيك الأوكراني بين عامي 2010 و 2013، قبل أن ينتقل لنادي بورسيا دورتموند الألماني.

ظهر هينريك مخيتاريان في مسابقة الدوري الإنجليزي بين عامي 2016 و 2020، مع مانشستر يونايتد وأرسنال، وحقّق مع الشياطين الحمر ألقاب: كأس الرابطة الإنجليزية، الدرع الخيرية، الدوري الأوروبي، كأس السوبر الأوروبي.

وأمضى مخيتاريان مع أرسنال موسمين، وتمكّن من إحراز 8 أهداف بعد خوض 39 مباراة، قبل أن ينتقل لروما الإيطالي أواخر عام 2019.