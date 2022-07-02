كأس السوبر الإيطالي يعود إلى السعودية.. من الأكثر فوزاً باللقب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن إقامة مباراة كأس السوبر، نسخة 2022، في العاصمة السعودية الرياض، مطلع العام المقبل.

وتقرر أن تقام المباراة الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني 2023، وتجمع بطل الدوري إسي ميلان مع بطل الكأس إنتر ميلان.

وكشفت الرابطة الإيطالية أن تحديد موعد انطلاق المباراة سيتمّ بالاتفاق مع المنظمين في المملكة العربية السعودية.

عاد كأس السوبر الإيطالي إلى الأراضي السعودية مجدداً، بعد أن غاب في الموسمين الماضيين، إذ أقيمت نسختي 2020، 2021 في إيطاليا.

سبق وأن احتضنت السعودية نهائي كأس السوبر الإيطالي في مرتين، الأولى عام 2018 وكانت بمدينة جدة، وحينها توّج يوفنتوس باللقب على حساب إسي ميلان بهدف نظيف، والثانية عام 2019 وكانت في العاصمة الرياض، وحينها حصد لاتسيو اللقب من أمام يوفنتوس بثلاث أهداف لواحد.

يعتبر نادي يوفنتوس أكثر المتوّجين بلقب كأس السوبر الإيطالي بـ 9 ألقاب، يليه إسي ميلان بـ 7 ألقاب، ثمّ إنتر بـ 6 ألقاب، ولاتسيو بـ 5 ألقاب.

ظفر نادي إسي ميلان بلقب النسخة الأولى عام 1988، بفوزه على سامبدوريا بثلاث أهداف لواحد، فيما حصد إنتر ميلان لقب النسخة الأخيرة عام 2021، بتغلّبه على يوفنتوس بهدفين لواحد.