محمد صلاح ينشر صورة بقميص ليفربول بعد إعلان تجديد عقده

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له حاملًا قميص نادي ليفربول وذلك بعد إعلان تمديد عقده في النادي.

وكان ليفربول قد أعلن الجمعة، عن توقيع عقد جديد "طويل الأمد" مع نجم الفريق المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول عام 2017.

وقال النادي، في بيان على موقعه إنه "بعد 5 سنوات مع النادي، سيمدد صلاح الآن إقامته في آنفيلد التي سجل خلالها حتى الآن 156 هدفًا رائعًا في 254 مباراة". وأضاف النادي أن صلاح "كرّس مستقبله للريدز"، ولم يكشف النادي عن مدة العقد الجديد لصلاح.

ونقل بيان النادي عن صلاح قوله: "أشعر بشعور رائع، وأنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع". وأضاف: "أعتقد أن التجديد يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على الخطوة التالية".