دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بَاتَ لاعب منتخب مصر ونادي أستون فيلا، محمود حسن "تريزيجيه"، على أعتاب الانضمام لنادي طرابزون سبور بطل الدوري التركي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير إعلامية عن توصل جميع أطراف المفاوضات إلى اتفاقٍ، ينتقل على إثره "تريزيجيه" لصفوف طرابزون، لمدة 4 أعوام، وبصفقة مالية تصل قيمتها بشكل إجمالي إلى 6 مليون يورو (6.2 ملايين دولار).

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه في تويتر: "أكد تريزيجيه على مغادرة أستون فيلا، اتفاق كامل بين جميع الأطراف".

وأضاف فابريزيو: "سيصل تريزيجيه إلى إسطنبول الليلة مع وكيله، لإجراء فحوصات طبية وتوقيع العقد".

وكان النجم المصري "تريزيجيه" قد لعب مع نادي باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة، الموسم الفائت، وظهر في 13 مباراة مع الفريق، سجّل من خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

وخاض "تريزيجيه" تجربة مع قاسم باشا خلال عام 2017، ليرحل بعد ذلك إلى أستون فيلا فى صيف 2019، مقابل عشرة ملايين يورو (10 ملايين ونصف دولار).

يشار إلى أن "تريزيجيه" بدأ مسيرته الكروية مع نادي الأهلي المصري، ثمّ أندرلخت وموسكرون البلجيكيينِ، قبل الانضمام إلى قاسم باشا، يليه أستون فيلا، وأخيراً باشاك شهير.

لعب محمود حسن "تريزيجيه" (27 عامًا) 275 مباراة طوال مسيرته، أحرز خلالها 55 هدفًا، وصنع 42 آخرين.