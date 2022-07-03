دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف)، الأحد، تعديل نظام نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، في الموسم المقبل 2023/2022.

وقرر "الكاف" إقامة النهائي في مبارتي ذهابًا وإيابًا، بعد أن كان نهائي البطولتين يقام من مباراة واحدة خلال آخر ثلاث سنوات.

في وقت سابق، اعترض نادي الأهلي المصري على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا، نسخة 2022، على أرض ملعب مركب محمد الخامس في المغرب، إذ لعب منافسه الوداد البيضاوي على ملعبه وبين جماهيره.

وصعّدت إدارة المارد الأحمر من اعتراضها، إذ خاطبت المحكمة الرياضية الدولية بشأن ذلك، مما دعى "الكاف" للتغيير على نظام النهائي، تجنباً لأيّ جدل في المستقبل.

في سياق متصل، قرر "الكاف" إطلاق بطولة جديدة، وهي دوري السوبر الإفريقي، الّتي ستكون بديلة لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وستضمّ بطولة دوري السوبر الأفريقي 24 ناديًا من جميع أنحاء القارة السمراء، وستقام النسخة الأولى في موسم 2024/2023.

يشار إلى أن "الكاف" قرر تأجيل موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية، إذ تقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال يناير/ كانون الثاني 2024، بدلاً عن يونيو/ حزيران 2023.