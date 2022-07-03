هل ظُلم الأهلي في نهائي أفريقيا؟ ورسالة حول حضور الجماهير المصرية

لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل نادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر، نسخة 2021، بعد تغلّبه على بتروجيت بهدفين دون رد، في المواجهة الّتي جمعتهما ضمن الدور النصف نهائي.

وضرب الأهلي موعداً نارياً مع غريمه الزمالك، في المشهد الختامي، يوم 21 يوليو/ تمّوز الجاري.

ووصل نادي الأهلي للمباراة النهائية للمرة الـ 53 في تاريخه، فيما يُعتبر الوصول الأول للمدرب ريكاردو سواريش، إذ للمرة الأولى يصل لنهائي أحد البطولات، منذ بداية مسيرته التدريبية.

وتفاعل الشارع الرياضي مع الظهور الأول للبرتغالي ريكاردو سواريش، إذ أكد بعضهم على أهمية تحقّيق الانتصار في الاختبار الأول، والوصول لنهائي أحد أكبر بطولات مصر.

مباراة اهم ما فيها ان سواريش وهو بيستكشف عيوب الفريق يكون الفريق بيكسب . لسه عندنا مشكلة كبير في انهاء الهجمات فاعلية الاهلي قليلة جدا ودي محتاجة تدريبات تخصصية وفي لاعبين كتير لازم يعرفوا ان مع سواريش لازم يمسكوا في الفرصة لانها مش هتيجي كتير .

وقال الإعلامي محمد فارس عبر حسابه على موقع تويتر: "‏مباراة اهم ما فيها ان سواريش وهو بيستكشف عيوب الفريق يكون الفريق بيكسب . لسه عندنا مشكلة كبير في انهاء الهجمات فاعلية الاهلي قليلة جدا ودي محتاجة تدريبات تخصصية وفي لاعبين كتير لازم يعرفوا ان مع سواريش لازم يمسكوا في الفرصة لانها مش هتيجي كتير".

@AlAhly بداية مثالية للمدرب سواريش، وفوز أهلاوي مستحق، والكاس للأحمر في النهاية 🦅🦅🦅 #الاهلي

وتحدّث الإعلامي العراقي عمر قحطان: "‏‎بداية مثالية للمدرب سواريش، وفوز أهلاوي مستحق، والكاس للأحمر في النهاية".

الفوز الأول لأي مدرب مهم خصوصا لو مدرب مبدأش المهمة رسميا غير من يومين قبل ماتشه الأول وبعد خسارة كبيرة في الدوري ولأنه بدأ مهمته من يومين فأكيد ملوش أي تأثير فني إيجابي أو سلبي.. لو في تأثير هيكون معنوي لأن اللاعبين بيقدموا نفسهم للمدرب

كتب الصحفي أمير عبد الحليم: "‏الفوز الأول لأي مدرب مهم خصوصا لو مدرب مبدأش المهمة رسميا غير من يومين قبل ماتشه الأول وبعد خسارة كبيرة في الدوري ولأنه بدأ مهمته من يومين فأكيد ملوش أي تأثير فني إيجابي أو سلبي.. لو في تأثير هيكون معنوي لأن اللاعبين بيقدموا نفسهم للمدرب".

لسه بدري على اي اشادة او انتقاد لريكاردو سواريش

وأوضح الإعلامي عمرو فهمي: "‏‏لسه بدري على اي اشادة او انتقاد لريكاردو سواريش".

@AlAhly بداية مبشرة للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش وان شاء الله يحقق اول لقب في مشواره التدريبي امام الزمالك

غرّد الصحفي عادل هيبة: "‏‎بداية مبشرة للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش وان شاء الله يحقق اول لقب في مشواره التدريبي امام الزمالك".