دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بَاتَ الحارس محمد أبو جبل على أعتاب الرحيل عن صفوف نادي الزمالك المصري، مع نهاية عقده، في ختام موسم 2022/2021.

وأشارت وسائل إعلام إلى عدم رغبة الزمالك في التجديد لأبو جبل، بسبب سوء العلاقة بين الطرفين في الآونة الأخيرة.

وكانت إدارة الزمالك أحالت أبو جبل إلى التحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء رفضه الجلوس احتياطيًا في لقاء ديربي القاهرة أمام الأهلي، في تاريخ 19 يونيو/ حزيران الماضي.

في وقت سابق، صرّح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، قائلاً: "لن نجدد لأبو جبل، حتّى لو ببلاش"، حسب قوله.

وكشفت تقارير عن رغبة نادي الهلال السوداني في التعاقد مع حارس منتخب مصر، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/2022.

وقال رئيس نادي الهلال هشام السوباط، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحياة": "نحن نسعى لتدعيم الفريق في الصيف، من أجل العودة للمنافسة على كافة الألقاب خلال الموسم المقبل".

وأضاف السوباط: "محمد أبوجبل ضمن حسابات الفريق لضمه لتدعيم صفوف الفريق في هذا المركز، وسنرى ما سنصل له بعد المفاوضات معه".

انضمّ أبو جبل (33 عامًا) لنادي الزمالك في صيف 2013. ولعب 91 مباراة مع الفارس الأبيض، حافظ من خلالها على نظافة شباكه في 45 مباراة، وتلقت شباكه 65 هدفًا.

حصد أبو جبل 7 ألقاب مع الزمالك، هي: الدوري المصري (مرتان)، السوبر الإفريقي، السوبر المصري، كأس مصر (3 مرات).