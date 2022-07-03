دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الأحد، عن ضم المهاجم البرتغالي فابيو كارفاليو إلى صفوف الفريق، قادمًا من صفوف فولهام.

ونشر ليفربول بيانًا رسميًا عبر حساباته، قال فيه: "بات فابيو كارفاليو لاعبًا رسميًا في صفوف الريدز، بعد اكتمال الصفقة، وسيرتدي القميص رقم 28".

وتحدّث فابيو كارفاليو عن نجم الريدز محمد صلاح، عقب إعلان انضمامه لليفربول، قائلاً: "سعيد لتمديد عقد محمد صلاح، لأنّه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأريد التعلم منه".

وأضاف كارفاليو: "أنا متأكد من أن جميع المشجعين سعداء وآمل أن نتمكن من الفوز بأكبر عدد من الألقاب هذا العام".

ووقع المصري محمد صلاح على عقد طويل الأمد مع نادي ليفربول، وقرر البقاء مع الريدز، بعد أن انضمّ إليه عام 2017.

‏وتعاقد نادي ليفربول مع كارفاليو (19 عامًا)، بعد مساهمته في صعود نادي فولهام إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى.

لعب كارفاليو 36 مباراة مع فولهام خلال الموسم الفائت، سجّل خلالها 10 أهداف، وصنع 8 آخرين.

يذكر أن كارفاليو يُعتبر أحد العناصر البارزة في تشكيلة المنتخب البرتغالي للشباب تحت 21 عامًا.