دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فجّر فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، مفاجأةً سارة للجماهير المغربية، إذ أعلن عن عودة حكيم زياش لصفوف منتخب بلاده، للمشاركة في بطولة كأس العالم، الّتي تقام في قطر أواخر العام الحالي.

وغاب حكيم زياش عن منتخب المغرب في الآونة الأخيرة، بسبب أزمة مع المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش.

قال فوزي لقجع في تصريحات إذاعية لـ"Mfm Radio": "حكيم زياش سيكون حاضرًا في المونديال للدفاع عن ألوان المنتخب المغربي في هذا الحدث العالمي، ولا يمكن أن نستثني أيّ لاعب يستحق اللعب مع أسود الأطلس".

وأضاف لقجع: "حصلت بعض التوترات في الفريق، وهذا يعود لعدة تراكمات سابقة بين اللاعب والمدرب".

وتابع لقجع، قائلاً: "أتحمل مسؤولية الخلاف بين زياش وخليلوزيتش، وكان يجب حل الخلاف منذ البداية قبل أن يتطور ويأخذ أكبر من حجمه".

أكمل رئيس الاتحاد المغربي: "خليلوزيتش ينقصه خلق أجواء من الفرح داخل المنتخب، وكان من الضروري تقديم تنازلات في الفترة السابقة، لتحقيق التأهل إلى المونديال".

وأوضح لقجع مستقبل المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش مع أسود الأطلس: "لم نتخذ قرار بشأن خاليلوزيتش لأنّنا كنا منشغلين ببطولة كأس العالم للسيدات، سنجتمع في الأيام المقبلة، وسنتخذ قراراً يقرب منتخبنا من الظهور الجيد في كأس العالم".

لعب حكيم زياش (28 عامًا) 40 مباراة دولية مع منتخب المغرب، ساهم في إحراز 27 هدفًا ما بين صناعة وتسجيل.

يشار إلى أن أسود الأطلس وقعوا في المجموعة السادسة، ضمن نهائيات مونديال 2022، بجانب منتخبات: بلجيكا، كرواتيا، كندا.v