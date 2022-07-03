ما حقيقة استفادة "المقاولون العرب" من تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول؟

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، محمد عادل، حقيقة استفادة الفريق من تجديد عقد اللاعب محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد بدأ مسيرته في كرة القدم مع نادي المقاولون العرب، قبل أن يشق طريقه نحو العالمية، عقب الاحتراف مع نادي بازل السويسري.

وقال محمد عادل في تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس: "لا يوجد استفادة من تجديد عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، الاستفادة الوحيدة للمقاولون حين ينتقل صلاح لنادي آخر".

ووقع صلاح على عقد طويل الأمد مع نادي ليفربول، وقرر البقاء مع الريدز الّذي انضمّ إليه عام 2017.

في وقت سابق، أعلن نادي المقاولون العرب عن حصوله على مقابل مادي يبلغ قيمته 4 مليون ونصف دولار، على أثر انتقال صلاح إلى أندية: تشيلسي، روما، ليفربول.

في سياق متصل، قال محمد عادل: "محمد النني نموذج لكلّ اللاعبين في مصر، ويستحق الحضور في أكبر أندية العالم، هو لاعب مجتهد منذ أن كان مع المقاولون".

وزار محمد النني مقر نادي المقاولون العرب، في الأيام الماضية، وتمّ تكريمه بجائزة العضوية الفخرية مدى الحياة، وخاض بعض التدريبات مع الفريق، قبل الالتحاق بصفوف نادي أرسنال الإنجليزي.

يذكر أن النني افتتح مسيرته الكروية مع نادي المقاولون العرب في قطاع الناشئين، وتمّ تصعيده للفريق الأول في عام 2010، رفقة اللاعب محمد صلاح.