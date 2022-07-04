الهلال يُجدد عقد مدربه رامون دياز.. ما أبرز إنجازاته مع بطل آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي، الإثنين، تجديد عقد مديره الفني رامون دياز، لموسم إضافي، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وعنونه بـ: "القصة المستمرة".

وقاد الأرجنتيني دياز نادي الهلال إلى تحقّيق لقب الدوري السعودي لموسم 2022/2021، للمرة الثالثة على التوالي، والثامنة عشر في تاريخه.

ونجح دياز بقيادة الهلال إلى تجاوز دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، في نسختها الحالية، إلّا أنّه أخفق في قيادة الزعيم الهلالي للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ خسر الفريق المباراة النهائية من أمام الفيحاء.

وعاد رامون دياز إلى تولي المهمة الفنية للهلال، في فبراير/ شباط الماضي، خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم.

وسبق لدياز وأن أشرف على تدريب الزعيم الهلالي، خلال فترة أكتوبر/ تشرين الأول 2016 حتّى فبراير/ شباط عام 2018.

ونجح المدرب الأرجنتيني في الوصول مع الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، نسخة 2017، إلا أنّه خسر اللقب أمام نادي أوراوا الياباني.

وتوّج الزعيم الهلالي تحت إشراف رامون دياز بلقب الدوري السعودي وكأس الملك في موسم 2017/2016.

واستطاع دياز أن يجعل الهلال في المركز الـ 28 على مستوى العالم، ضمن إحصائيات الاتحاد الدولي عام 2017، وتصدر حينها سلم ترتيت الفرق آسيوياً وعربياً.

يشار إلى أن إقالة رامون دياز السابقة من منصب المدير الفني مع الهلال جاءت بعد خسارة الفريق من الاستقلال الإيراني، بهدف نظيف، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2018.