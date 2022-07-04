دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الإثنين، عن تعاقده مع البرازيلي غابرييل خيسوس، قادماً من نادي مانشستر سيتي، بعقد طويل الأمد.

وذكر موقع "Euro Sport" أن انتقال جيسوس إلى أرسنال كلف خزائن الفريق 45 مليون جنيه إسترليني ( 54 مليون دولار ونصف).

وسيرتدي غابرييل خيسوس القميص رقم 9، الّذي كان يرتديه الفرنسي ألكساندر لاكازيت سابقاً.

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وقال مدرب أرسنال ميكل أرتيتا في أعقاب الإعلان عن الصفقة: "أنا أعرف غابرييل شخصياً جيداً، وكلّنا نعرفه جيداً منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجاحه حقاً هنا".

وأضاف المدرب الإسباني للنادي اللندني قائلا: "تمكّنا من الحصول على لاعب أردناه جميعاً، لذلك أنا سعيد حقاً".

وسبق وأن عمل ميكل أرتيتا وخيسوس معاً، عندما كان الاول مساعداً للمدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي من 2016 حتّى 2019.

من جانبه، قال المهاجم البرازيلي: "تحدّثتُ مع أرتيتا عدّة مرات عن النادي واللاعبين والمشروع والمستقبل، لقد قضيتُ وقتاً ممتعاً معه من قبل، إنّه رجل جيد جداً، ومدرب جيد جداً أيضاً".

وانضمّ خيسوس (25 عاماً) إلى مانشستر سيتي في يناير/ كانون الثاني 2017، قادماً من بالميراس البرازيلي.

لعب المهاجم البرازيلي 236 مباراة مع السيتي، سجّل من خلالها 95 هدفًا، وتوّج رفقة الفريق بعشرة ألقاب محلية، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي (أربع مرات).

على الصعيد الدولي، لعب البرازيلي مع منتخب بلاده 56 مباراة دولية، أحرز من خلالها 19 هدفاً، منذ ظهوره الدولي الأول عام 2016.