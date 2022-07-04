أستون فيلا يودع المصري "تريزيجيه".. وبطل تركيا يعلن ضمّه رسميًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ودّع نادي أستون فيلا الإنجليزي، الإثنين، لاعب منتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه"، بعد رحيله عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وغرّد حساب نادي أستون فيلا عبر تويتر: "شكرًا على كلّ الذكريات الرائعة، وعلى كلّ ما قدمته لأستون فيلا، ستظل في قلوبنا جميعًا".

وأضاف النادي: "كانت رحلة مليئة باللحظات الرائعة، شكرًا من القلب يا تريزيجيه".

وانضمّ "تريزيجيه" إلى صفوف أستون فيلا في صيف 2019، ولعب 64 مباراة مع الفريق، سجّل من خلالها 9 أهداف.

وأعلن نادي طرابزون سبور التركي تعاقده مع تريزيجيه، لمدة 4 أعوام، بصفقة مالية بلغت 4 ملايين يورو (4 مليون ونصف دولار)، إضافة إلى 10% من قيمة أيّ بيع مستقبلي أو إعارة للاعب، لصالح أستون فيلا.

سيكون طرابزون سبور بطل الدوري التركي سادس نادي أوروبي يمثّله تريزيجيه، إذ سبق ولعب لأندية أندرلخت وموسكرون في بلجيكا، أستون فيلا، قاسم باشا، باشاك شهير، وأخيرًا طرابزون سبور.

لعب تريزيجيه (27 عامًا) 275 مباراة طوال مسيرته، أحرز خلالها 55 هدفًا، وصنع 42 آخرين.

حصد طرابزون سبور حصد لقب الدوري التركي للموسم للماضي 2022/2021، بعد تحقيقه 81 نقطة في صدارة سلم الترتيب.