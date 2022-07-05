بعد رحيل بوكيتينو.. باريس يعين كريستوف غالتيير مدرباً للفريق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي باريس سان جيرمان، الثلاثاء، تعيين المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير مدربًا للفريق، خلفًا لماوريسيو بوكيتينو.

وقدّم النادي الباريسي مدربه الجديد لوسائل الإعلام، من خلال مؤتمر صحفي، وبحضور رئيس مجلس الإدارة ناصر الخليفي.

واتفق باريس مع نظيره نيس للتخلي عن المدرب كريستوف غالتيير، مقابل دفع 10 مليون يورو (10 ملايين ونصف دولار)، إذ كان عقد غالتيير يمتد حتّى عام 2024.

وتولى غالتيير (55 عامًا) تدريب عدة فرق فرنسية، هي: سانت إيتيان، ليل، نيس.

ونجح غالتيير في قيادة نادي ليل لتحقّيق لقب الدوري الفرنسي 2021/2020، وكسر هيمنة باريس على اللقب.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن، ظهر الثلاثاء، عن رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال النادي في بيانٍ رسمي: "باريس سان جيرمان يؤكد أنّه أنهى تعاونه مع ماوريسيو بوكيتينو".

وأضاف: "نتقدّم بالشكر لماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على عملهم، ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وتبقى عام في عقد بوكيتينو مع باريس، إلّا أن النادي قرر إنهاء العقد، عقب تراجع المستوى.

يذكر أن بوكيتينو قاد باريس في 84 مباراة، حقّق الفوز في 55 مباراة مقابل الخسارة في 14، وتعادل في 15.

حصد بوكيتينو (50 عامًا) 3 ألقاب مع الفريق، هي: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر.

بعد رحيل بوكيتينو.. باريس يُعيّن كريستوف غالتيير مدرباً للفريق