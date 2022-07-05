هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال جون بارنز، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، إن النجم المصري محمد صلاح اتّخذ القرار الصحيح عبر تجديد عقده مع الريدز.

وقال جون بارنز في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحياة" المصرية: "كُنا نتكهن لشهور حول مستقبل صلاح، وبقائه لمدة 3 سنوات أمر جيد لكلا الطرفين".

وأضاف جون بارنز: "صلاح كان من الممكن أن ينتقل إلى نادٍ آخر، ويحصل على أموال أكثر، لكن هل سيكون ناجحًا؟..لا يوجد أيّ نادٍ آخر يلعب بهذه الطريقة التي تخدم صلاح للتألق، مثل ليفربول"، حسب قوله.

وتابع جون، قائلاً: "لن يكون الصراع بين النرويجي هالاند وصلاح على جائزة الحذاء الذهبي، ولكن الصراع سيكون على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي".

وأكمل لاعب ليفربول السابق: "سيكون غير سعيد إذا سجّل أقل من هالاند وفريقه متوّج بالبريميرليغ؟..بالتأكيد لا، الأمر متعلق بالفريق الذي سيفوز بالدوري، والأولوية لهؤلاء اللاعبين مساعدة فرقهم لحصد اللقب"، حسب تعبيره.

وقال بارنز عن رحيل المصري محمود حسن "تريزيجيه" عن أستون فيلا: "أشعر بالأسف بشأنه، أرى أنّه كان يؤدي جيدًا عندما كان يلعب مع فريقه، وأعتقد أن انتقاله لتركيا جيد له، لكي يلعب بشكل مستمر".

وتحدّث بارنز عن محمد النني، لاعب أرسنال، قائلاً: النني لاعب رائع، وكان جيدًا للغاية مع أرسنال، رغم أن الفريق عانى من عدم ثبات المستوى".

واختتم جون بارنز: "النني لديه ثقة بالنفس، وأعتقد أنّه في الموسم المقبل سيقاتل من أجل مكان أساسي، بجانب اللاعب توماس بارتي"، على حد قوله.

ويعد جون بارنز (59 عامًا) أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي ليفربول، وتُوج رفقة الريدز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين.