دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت العداءة المصرية بسنت حميدة، الأربعاء، صورة لتهنئة تلقتها من نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعد تتويجها بميداليتين ذهبيتين في دورة ألعاب المتوسط المقامة في الجزائر.

وشاركت حميدة متابعيها صورة تتضمن تهنئة وصلتها من صلاح الذي كتب لها عبر خاصية الرسائل على إنستغرام: "تهانينا يا بطلتنا، نحن جميعا فخورون بك... واصلي كسر الأرقام القياسية".

وردت العداءة المصرية على لاعب ليفربول بالقول: "لا يمكن أن تتخيل حجم التحفيز الذي أشعر به الآن، بسبب دعمك، أنت قدوة كل الرياضيين المصريين، شكرا مو أنت عظيم".

وكتبت حميدة في المنشور الذي ظهر على صفحتها على إنستغرام: "من اعظم الانجازات ان يتم التشجيع، والتهنئه من أعظم وأفضل لاعب في العالم، شكرا محمد صلاح فأنت لست قدوتي وحدي، بل أنت قدوه العالم بأكمله".

وأردفت العداءة المصرية قائلة: "شكرا مو صلاح أنت الأفضل في التاريخ"، حسب قولها.

وكانت قد حققت حميدة ذهبيتي سباقي 100م بزمن بلغ 11.11 ثانية و200م وكسرت الرقم القياسي الذي كان مسجلا في الدورات السابقة.