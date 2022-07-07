كارلوس كيروش يعلق على ترشيحه لجائزة "أفضل مدرب في إفريقيا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق، على ترشيحه لجائزة "أفضل مدرب في قارة إفريقيا" لعام 2022.

وقال كيروش، عبر حسابه على موقع تويتر، يوم الأربعاء: "فخور بأن أكون من بين المرشحين لجائزة أفضل مدرب لهذا العام"، وأضاف: "أتشرف دائما بالعمل الذي حققته مع الجهاز الفني وجميع اللاعبين الطامحين لتحقيق أحلام جماهير وأمة كرة القدم المصرية العظيمة، الشكر لهم جميعا، فبدونهم لم يكن هذا الترشيح ممكنا".

ويُقام حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في 21 يوليو/ تموز الجاري، في المغرب.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب نادي الأهلي السابق.

وتولى كيروش تدريب الفراعنة في سبتمبر/ أيلول 2021، ووصل مع الفريق إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية، إلا أنه أخفق في الفوز باللقب أمام السنغال.

ولم ينجح كارلوس كيروش في قيادة منتخب مصر للوصول إلى مونديال قطر 2022، بعد الهزيمة من السنغال، لكنه احتل مع الفراعنة المركز الرابع في بطولة كأس العرب، نسخة 2021 .

ورحل كيروش عن تدريب منتخب مصر في 10 أبريل/ نيسان الماضي.