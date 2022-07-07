بالأرقام.. أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تدفع أندية كرة القدم مبالغ طائلة لتدعيم صفوفها بأبرز اللاعبين حول العالم، خلال سوق الانتقالات الصيفية أو الشتوية.

وكانت الأندية تنفق أموالا كثيرة، في السنوات الماضية قبل جائحة فيروس كورونا، التي أثرت على الاقتصاد بشكل كبير، مما أدي إلى تخفيض المبالغ المدفوعة في الفترة الحالية.

وأصدر موقع "ترانسفير ماركت" قائمة بأغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم، واعتلى البرازيلي نيمار دا سليفا الصدارة، إذ انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، عام 2017، بـ 222 مليون يورو (231 مليون دولار).

ووقع الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثاني بـ 180 مليون يورو ( 187 مليون دولار)، إذ انضمّ للنادي الباريسي، قادماً من موناكو، عام 2018.

واحتل الفرنسي عثمان ديمبلي المركز الثالث، بـ 140 مليون يورو (145 مليون دولار)، بعد انتقاله لبرشلونة قادماً من بورسيا دورتموند الألماني، عام 2017.

وحلّ البرازيلي فيليبي كوتينيو رابعاً بـ 135 مليون يورو (140 مليون دولار)، عقب انضمامه لبرشلونة قادماً من ليفربول، عام 2017.

وجاء البرتغالي جواو فيليكس في المركز الخامس بـ 127 مليون يورو (132 مليون دولار)، إذ انتقل لصفوف أتليتيكو مدريد قادماً من بنفيكا، عام 2018.

وكان الفرنسي أنطوان غريزمان في المركز السادس بـ 120 مليون يورو (125 مليون دولار)، بعد قدومه لبرشلونة من أتليتيكو مدريد، عام 2019.

ويأتي الإنجليزي جاك غريليش سابعاً بـ 117.5 مليون يورو (121 مليون دولار)، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 117 مليون يورو (121 مليون دولار)، ثمّ البلجيكي إدين هازارد بـ 115 مليون يورو (119 مليون دولار)، وأخيراً مواطنه روميلو لوكاكو بـ 113 مليون يورو (117 مليون دولار).

وانخفضت المبالغ المدفوعة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إذ تُعتبر صفقتا الأوروغواياني داروين نونيز مع نادي ليفربول، والفرنسي أوريلين تشواميني مع نادي ريال مدريد، هما الأغلى في السوق حتّى الآن، ووصلت قيمتهما بشكل إجمالي إلى 100 مليون يورو (104 مليون دولار).