"وزيرة سعادة العرب".. أنس جابر تحقق إنجازا تاريخيا ومغردون يحتفون بها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حققت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، إنجازا تاريخيا لبلادها وأصبحت أول لاعبة تونسية وعربية تصل إلى نهائي إحدى بطولات "غراند سلام" بعد بلوغها نهائي بطولة ويمبلدون الخميس.

والتقت جابر بالألمانية تاتيانا ماريا في الدور نصف النهائي ونجحت بالتفوق عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة لتبلغ النهائي.

وبهذا الانتصار، أصبحت اللاعبة التونسية أول لاعبة عربية تصل إلى نهائي إحدى بطولات "غراند سلام" محققة إنجازا غير مسبوق لبلادها تونس وللعرب عامة.

واحتفى مغردون وإعلاميون ورياضيون عرب بإنجاز جابر، إذ كتب الحارس الدولي المصري السابق والإعلامي، أحمد شوبير على تويتر: "عظمه علي عظمه وزيرة سعادة العرب التونسيه أُنس جابر".

عظمه علي عظمه وزيرة سعادة العرب التونسيه أُنس جابر

وكتب الصحفي حسن مستكاوي عبر تويتر: "الأحلام ممكن تصبح حقيقة بالكفاح والتدريب والإرادة .. برافو نجمة التنس التونسية أنس جابر في نهائي ويمبلدون الحلم بطلة عربية في نهائي أعرق بطولات التنس"، حسب قوله.

الأحلام ممكن تصبح حقيقة بالكفاح والتدريب والإرادة .. برافو نجمة التنس التونسية أنس جابر في نهائي ويمبلدون الحلم بطلة عربية في نهائي أعرق بطولات التنس

وكتب نجم التعليق التونسي، عصام الشوالي، على تويتر: "لنهار الخميس، اليوم خميس و خمسة و خميس على بنتنا أنس حصريا لكم، احدى صفحات كاتب التاريخ الف مبروووووك لأنس جابر و الف مبرووووك لتونس ، و الف مبرووووك لنساء تونس"، على حد تعبيره.

المرة اللي فاتت قلت لكاتب التاريخ خلي الصفحة محلولة لنهار الخميس ، اليوم خميس و خمسة و خميس على بنتنا أنس 🧿🪬 🎾 حصريا لكم ، احدى صفحات كاتب التاريخ الف مبروووووك لأنس جابر و الف مبرووووك لتونس ، و الف مبرووووك لنساء تونس #تونس_بنساها_و_رجالها 💪🏻🔥🇹🇳 https://t.co/1RTDp8lF1d

وستنتظر جابر الفائز من المباراة نصف النهائية الأخرى التي تجمع، لحظة كتابة هذا الخبر، الكازاخية إلينا رايبكينا والنجمة الرومانية سيمونا هاليب.