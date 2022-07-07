أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعترفت لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينر، التي اعتُقلت في روسيا في فبراير/شباط الماضي بسبب ادعاءات بأنها حاولت تهريب مخدرات أثناء دخولها الأراضي الروسية، بالتهم الموجهة لها، لكنها أكدت أنها لم تقصد ارتكاب أية جريمة، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي الروسية الرسمية، الخميس.

ووفقا للوكالة، قالت غرينر خلال جلسة محاكمتها عبر مترجمها إنها لم تقصد أن تدخل في حقيبتها زيت حشيش لكن الأمر حدث نتيجة عجلتها في تجهيز أغراضها قبل السفر.

ووفق ما قاله مصدر مقرب من لاعبة كرة السلة الأمريكية، فإن قرار الاعتراف بالتهم الموجهة لها اتُخذ من جانب غرينر بمفردها، رغم أنها في الأسابيع الأخيرة ناقشت هذا القرار مع عائلتها ومحاميها والخبراء القانونيين بشكل مكثف.

ومع العلم بأن 99% من المحاكمات في روسيا تصدر فيها الأحكام مؤيدة للتهم، نُصحت اللاعبة الأمريكية بالأخذ بعين الاعتبار جميع القرارات الممكنة ومن ضمنها الاعتراف، بهدف تخفيف مدة الحكم بالسجن.