تبرئة سيب بلاتر وميشيل بلاتيني من تهمة الاحتيال بالمحكمة السويسرية

بالفيديو.. ماذا يحمل المستقبل لبلاتر بعد أفول نجمه في عالم كرة القدم؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— برأت محكمة سويسرية، الجمعة، سيب بلاتر وميشيل بلاتيني، الرئيسان السابقان للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، من تهمة الاحتيال والتزوير وسوء الإدارة، وذلك بعد تحقيق بدأ في عام 2015.

وركزت المحاكمة على المبلغ الذي دفعه الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، إلى بلاتيني في عام 2011. في ذلك الوقت، كان بلاتيني رئيسًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية.

واتهم مكتب المدعي العام في سويسرا كلا الرجلين بترتيب دفع مبلغ 2 مليون فرنك سويسري بشكل غير قانوني (القيمة الحالية 2.05 مليون دولار أمريكي)، وأثناء دخول بلاتر لقاعة المحكمة لسماع النطق بالحكم، قال للصحفيين: "لست بريئًا في حياتي، لكن في هذه الحالة أنا بريء".

ويذكر أنه خلال المحاكمة في يونيو، ادعى بلاتر أن المبلغ المدفوع إلى بلاتيني كان راتبًا مستحقًا للفرنسي لبعض الأعمال الاستشارية التي قام بها مع FIFA بين عامي 1998 و2002.