الخارجية الأمريكية تهنئ لاعبة التنس التونسية أنس جابر على إنجازها التاريخي

رياضة
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لاعبة التنس التونسية، أنس جابر
Credit: JOE TOTH/AELTC/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، التي حققت إنجازا تاريخيا وأصبحت أول لاعبة تونسية وعربية تصل إلى نهائي إحدى بطولات "غراند سلام" بعد بلوغها نهائي بطولة ويمبلدون.

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وقال حساب قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر: "مبروك لأنس جابر على التأهل، فقد أصبحت أول امرأة عربية وأفريقية تصل إلى نهائي غراند سلام".

وكانت اللاعبة التونسية التقت بالألمانية تاتيانا ماريا في الدور نصف النهائي ونجحت بالتفوق عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة لتبلغ النهائي.

يذكر أن أنس جابر ستواجه في النهائي الكازاخية إلينا رايبكينا التي هزمت النجمة الرومانية سيمونا هاليب.

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