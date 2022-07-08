دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، التي حققت إنجازا تاريخيا وأصبحت أول لاعبة تونسية وعربية تصل إلى نهائي إحدى بطولات "غراند سلام" بعد بلوغها نهائي بطولة ويمبلدون.

وقال حساب قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر: "مبروك لأنس جابر على التأهل، فقد أصبحت أول امرأة عربية وأفريقية تصل إلى نهائي غراند سلام".

Congratulations to @Ons_Jabeur of Tunisia 🇹🇳 on advancing to the singles final @Wimbledon🎾 becoming the first Arab and African woman to reach a grand slam final!

وكانت اللاعبة التونسية التقت بالألمانية تاتيانا ماريا في الدور نصف النهائي ونجحت بالتفوق عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة لتبلغ النهائي.

يذكر أن أنس جابر ستواجه في النهائي الكازاخية إلينا رايبكينا التي هزمت النجمة الرومانية سيمونا هاليب.