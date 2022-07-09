دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر ونادي اتحاد جدة السعودي، عن تأثير اللاعب محمد صلاح مع الفراعنة، في بطولة كأس العالم الماضية، في روسيا 2018.

وأشاد حجازي بالأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمصر، إذ قال لموقع الاتحاد الدولي "فيفا": "التأهل لكأس العالم كان يُعد حلمًا للشعب المصري بأكمله، وحلمنا منذ الصغر".

وأضاف حجازي: "الوصول للمونديال كان أفضل إحساس شعرت به وأسعد لحظات حياتي، حصلنا على ركلة جزاء حاسمة أمام الكونغو خلال التصفيات، كان صلاح تحت ضغط كبير قبل تنفيذ الركلة، ولكن نجح في تسجيلها".

وتابع أحمد حجازي: "في أولى مباريات المونديال أمام الأوروغواي افتقدنا لصلاح، لو كان موجوداً لكان الأداء مختلفًا".

وأكمل حجازي: "كان لصلاح دور كبير وتأثير فني ومعنوي، كان ثاني أو ثالث أفضل لاعب في العالم خلال تلك الفترة، وقبل النهاية بقليل تقلينا هدف أربك حساباتنا".

وأردف مدافع الفراعنة: "الخسارة أمام الأوروغواي لم تساعدنا في المضي قدمًا وعطلت مسيرتنا الّتي كنا نتخيلها، وأخفقنا أمام روسيا والسعودية، كنا نأمل أن نقدم أداء أفضل".

ولفت حجازي إلى دور المدرب هيكتور كوبر مع منتخب مصر، قائلاً: "تدربنا مع كوبر لثلاث سنوات، وفهمنا كلّ أساليب لعبه وتعامله مع اللاعبين، أفكاره وصلت لنا ونفذناها بنجاح، لقد استفدنا منه كثيرًا".

وواصل حجازي: "نجحنا في تحقيق كلّ الأهداف الّتي كان مخطط لها، باستثناء الأداء الّذي قدمناه في كأس العالم، لم نستطع أن نحقق شيئاً في المونديال".

يتمتع أحمد حجازي بخبرة دولية مع منتخب مصر، بعد مشاركاته في كأس العالم 2018، ومونديال الشباب 2011، ودورة الألعاب الأولمبية في نسختي 2012 و2021.