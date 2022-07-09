دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صنعت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التاريخ، وفازت بلقب أول غراند سلام فردي في بطولة ويمبلدون، السبت.

فازت ريباكينا بأول لقب فردي لها في البطولات الأربع الكبرى للسيدات لتصبح أول لاعب - أنثى أو ذكر - من كازاخستان تفوز بتخصص فردي.

هزمت المصنفة 17 المصنفة الثانية عالميًا والمصنفة الثالثة أنس جابر التونسي في ثلاث مجموعات 3-6 و6-2 و6-2 في المباراة النهائية على ملعب عموم إنجلترا.

كان كلا اللاعبتين يظهران في أول نهائي كبير لهما.

وأصبحت اللاعبة البالغة من العمر 23 عامًا، المولودة في روسيا لكنها تمثل كازاخستان منذ 2018، أصغر بطلة في بطولة ويمبلدون منذ التشيكية بيترا كفيتوفا في 2011.

وأصبحت جابر أول تونسية وأول عربية وأول امرأة أفريقية تظهر في نهائي كبير في العصر المفتوح للعبة التنس الاحترافية.

في وقت سابق، قالت جابر في عمود كتبته لموقع "BBC"، إن أزمة في تأشيرات الدخول إلى بريطانيا حالت دون حضور أفراد عائلتها نهائي البطولة.