دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأجّل حلم لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، في التتويج كأول لاعبة عربية وإفريقية تحقّق لقب بطولة كبرى في لعبة كرة المضرب، بعد أن خسرت نهائي بطولة ويمبلدون من أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وخسرت أنس جابر النهائي، السبت، من إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة، لتحقّق الكازاخستانية اللقب الأول في تاريخها.

وتفاعل مغردون وإعلاميون ورياضيون عرب على نطاق واسع مع أنس جابر، وتلقت رسائل دعم كثيرة، بعد خسارتها للقب.

كتب الحارس الدولي المصري السابق والإعلامي، أحمد شوبير على تويتر: "‏أنس جابر"وزيرة السعادة" شرفتينا وأسعدتينا.. كنت نتمني إكتمال الإنجاز، كلنا ثقة فيكي فيما هو قادم".

أنس جابر"وزيرة السعادة" شرفتينا وأسعدتينا.. كنت نتمني إكتمال الإنجاز، كلنا ثقة فيكي فيما هو قادم.

وقال الصحفي محمد فارس: "‏خسرتي اللقب وكسبتي احترام العالم بالكامل إذا فلا خاسر اليوم. أنتي في أعين الجميع بطلة وسيذكر التاريخ أن أنس جابر حققت المركز الثاني في ويمبلدون. كأكبر إنجاز لأي رياضي عربي في تاريخ لعبة التنس".

خسرتي اللقب وكسبتي احترام العالم بالكامل اذا فلا خاسر اليوم . انتي في اعين الجميع بطلة وسيذكر التاريخ أن أنس جابر حققت المركز الثاني في ويمبلدون. كأكبر إنجاز لأي رياضي عربي في تاريخ لعبة التنس.

ووصف المخرج السينمائي المصري، عمرو عرفة، أُنس بـ"فخر العرب".

فخر العرب #انس_جابر https://t.co/4VOrEeRDWH

وغرّد الإعلامي محمد حافظ: "‏شكرًا أنس، فخورون بك ومازالت الفرصة والمستقبل أمامك".

شكرًا أنس فخورون بك ومازالت الفرصة والمستقبل أمامك @Ons_Jabeur

في حين علّق الكاتب السعودي حمود أبو طالب، قائلا إنه رغم خسارتها فإن أُنس "كسبت المجد بكونها أول عربية تصل إلى نهائي هذه البطولة، وستكون ملهمةً للطامحين والطامحات من شباب العرب".

بعد أداء رائع في نهائي أعرق بطولة للتنس، خسرت اللاعبة التونسية الرائعة #أُنس_جابر بطولة #ويمبلدون، لكنها كسبت المجد بكونها أول عربية تصل الى نهائي هذه البطولة، وستكون ملهمةً للطامحين والطامحات من شباب العرب. 🇹🇳

وكتب أحد المُغردين: "‏‎ستكونين شخصية ملهمة لملايين الفتيات العرب وغيرهن للسنوات القادمة، شكرًا جزيلا على عطاءك المتميز. حققتي إنجازًا عظيمًا. فأنتي بطلة عربية استثنائية".