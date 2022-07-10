لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تغلّب المصنف الثالث على العالم والمصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش على الأسترالي غير المصنف نيك كيرغيوس ليحرز لقب ويمبلدون للمرة السابعة في مسيرته واللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى، في نادي عموم إنجلترا الأحد.

وفاز دجوكوفيتش، الذي ظهر في نهائي البطولات الأربع الكبرى للفردي رجال، بأربع مجموعات 4-6، 6-3، 6-4، 7-6، في الملعب الرئيسي. كان كيرغيوس يتنافس في أول نهائي فردي له.

حصل الصربي على لقبه الرابع على التوالي في بطولة ويمبلدون وأصبح رابع رجل يفوز بأربع بطولات متتالية في بطولة ويمبلدون في العصر المفتوح (بيورن بورغ وبيت سامبراس وروجر فيدرر).

يتقدم اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا على فيدرر ليحتل المركز الثاني في القائمة على الإطلاق لمعظم ألقاب البطولات الكبرى الفردي للرجال، وهو متأخر عن الرقم القياسي الذي سجله رافائيل نادال (22).

منذ بلوغه الثلاثين من العمر، حصل دجوكوفيتش على تسعة ألقاب رئيسية، وهو رقم قياسي في العصر المفتوح لمعظم ألقاب فردي الرجال التي فاز بها بعد سن الثلاثين، أي أكثر من نادال.