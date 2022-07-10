مانشستر سيتي يحتفي بذكرى انضمام رياض محرز.. كيف كانت أرقامه؟

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نشر الأحد ، 10 يوليو / تموز 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بذكرى انضمام نجم منتخب الجزائر رياض محرز إلى صفوفه، عقب مرور 4 سنوات قضاها اللاعب داخل استاد الاتحاد.

وغرّد حساب نادي مانشستر سيتي على موقع تويتر: "‏4 أعوام بالتمام والكمال مع رياض، في عام 2018 و ‎#في_مثل_هذا_اليوم تعاقدنا مع ساحر العرب".

وانضمّ رياض محرز إلى صفوف نادي مانشستر سيتي في 10 يوليو/ تمّوز عام 2017، قادمًا من نادي ليستر سيتي بصفقة مالية وصلت قيمتها إلى 67 مليون يورو (68 مليون دولار)، ليكون أغلى لاعب جزائري وعربي في التاريخ آنذاك.

لعب رياض محرز 189 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف المسابقات، سجّل من خلالها 63 هدفاً، وقدّم 43 تمريرة حاسمة.

حصد الجزائري رياض محرز 8 ألقاب مع نادي مانشستر سيتي، هي: الدوري الإنجليزي (3 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية (3 مرات)، الدرع الخيرية.

في الموسم الفائت 2022/2021، تصدر رياض محرز قائمة هدّافي السيتي، على الرغم من أنّه لعب دقائق أقل من نجوم الفريق الآخرين، إذ سجّل 24 هدفاً وصنع 9 آخرين، بعد أن لعب 44 مباراة.