دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار استقبال نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في تايلاند، تفاعلاً واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

حظي صلاح باستقبال حافل عند وصوله إلى مطار العاصمة التايلاندية، بانكوك، رفقة بعثة فريقه ليفربول، لخوض معسكر إعدادي للموسم الجديد 2023/2022.

ولقى صلاح ترحابًا شديدًا، وهتف الجمهور فور رؤيتهم له، قائلين: "مو صلاح".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استقبال صلاح في تايلاند، وكتب أحد المُغردين عبر تويتر: "‏بتفرج علي استقبال الجمهور لمحمد صلاح وأمن المطار للنجم العالمي محمد صلاح... فخر فعلا وبمجهودك ربنا يوفقك ويزيدك يارب".

بتفرج علي استقبال الجمهور ل محمد صلاح وامن المطار للنجم العالمي محمد صلاح ...فخر فعلا وبمجهودك ربنا يوفقك ويزيدك يارب 🤲 https://t.co/vzXLgG362p

قال مُغرد آخر: "‏محظوظون أننا عاصرنا محمد صلاح، ونعيش حاليًا أحلام من درب الجنون لاعب عالمي يحقق كل هذه الإنجازات ويحطم كل هذه الأرقام، شئ لن يتكرر مرةً أخري. صلاح هو أفضل لاعب عربي وإفريقي على مر التاريخ".

محظوظين إننا عاصرنا محمد صلاح، وبنعيش حاليًا أحلام من درب الجنون لاعب عالمي يحقق كل هذة الأنجازات ويحطم كل هذه الأرقام،شئ لن يتكرر مرةً أخري.صلاح هو أفضل لاعب عربي و أفريقي علي مر التاريخ صلاح من فلتات الزمان أسطورة استقبال الجماهير التايلانديه https://t.co/y54GTs1Omu

وكتبت مُغردة: "‏مش ممكن العظمة اللي وصلها ابننا ‎صلاح دي. ملك ومسيطر استقبال في بانكوك خيالي رغم تواجد باقي نجوم الفريق. بس محمد صلاح بجد في حتة تانية".

مش ممكن العظمة اللي وصلها ابننا #صلاح دي 👑🇪🇬❤️ ملك ومسيطر استقبال في بانكوك خيالي رغم تواجد باقي نجوم الفريق. بس محمد صلاح بجد في حتة تانية ❤️❤️❤️❤️ https://t.co/tK2lnX5msx

يذكر أن ليفربول سيواجه مانشستر يونايتد، الثلاثاء المقبل، ضمن إطار تحضيرات الفريقين في تايلاند.