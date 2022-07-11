دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الإثنين، عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022، والّتي ضمّت ثلاثة لاعبين عرب.

وجاء على رأس القائمة: المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز والمغربي أشرف حكيمي، إضافة إلى: السنغالي ساديو ماني ومواطناه إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي، الكاميروني كارل توكو إكامبي ومواطنه فيسنت أبوبكار، والإيفواري سيباستيان هالر، والغيني نابي كيتا.ويُقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لعام 2022 يوم 21 يوليو/ تمّوز الجاري، بعد غياب في العامين الماضيين، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان محمد صلاح قد توّج بجوائز فردية عدة خلال عام 2022، أبرزها: أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة المحترفين، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من اتحاد النقاد، لاعب العام في نادي ليفربول.

وحقّق صلاح جائزة الحذاء الذهبي بـ 23 هدفاً، وجائزة أفضل صانع ألعاب بصناعته لـ 13 هدفاً، في مسابقة (البريميرليغ) للموسم الفائت، وتوّج رفقة ليفربول بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وتصدر رياض محرز قائمة هدّافي نادي مانشستر سيتي، في الموسم الماضي 2022/2021، على الرغم من أنّه لعب دقائق أقل من نجوم الفريق الآخرين، إذ سجّل 24 هدفاً وصنع 9 آخرين، بعد أن لعب 44 مباراة.

ولعب أشرف حكيمي 40 مباراة مع نادي باريس سان جيرمان، بمختلف المسابقات في الموسم المنصرم، سجّل من خلالها 4 أهداف وصنع 6 آخرين.