هالاند يكشف عن الفريق الذي يرغب في مواجهته مع مانشستر سيتي.. من يكون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف النرويجي إيرلينغ هالاند عن الفريق الذي يرغب بمواجهته مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في الموسم المقبل 2023/2022، إذ بيّن أنّه يتطلع إلى اللعب أمام الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

وتحدّث هالاند لوسائل الإعلام وللجماهير، في أعقاب تقديم صفقات مانشستر سيتي الجديدة التي أبرمها الفريق هذا الصيف، إذ قال: "لا أحب أن أنطق اسم النادي الذي أرغب بمواجهته، ولكن هو مانشستر يونايتد".

وأضاف هالاند: "أريد أن أضيف الجودة للدوري الإنجليزي، أريد أن استمتع وأسجّل الأهداف، أتمنى أن ابتسم كثيرًا".

وتابع هالاند: "إنّه تحد كبير، بلد جديد، دوري جديد، مدرب جديد، أعرف كيف أن تأتي إلى نادٍ جديد، لقد فعلت ذلك عدّة مرات من قبل".

وأكمل هالاند: "لقد شاهدتُ مانشستر سيتي منذ أن تولى غوارديولا المسؤولية في 2016، وأنا أعرف بالضبط كيف يلعبون، هذا هو أهم شيء، كنت أعرف الكثير من الأشياء قبل أن أتحدّث معه".

في وقت سابق، سعى مانشستر يونايتد لضمّ هالاند إلى صفوفه عندما كان يلعب مع نادي سالزبورغ النمساوي، عن طريق مواطنه المدرب أولي سولشاير، لكنّ المفاوضات لم تنجح.

وانضمّ إيرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي منذ أسابيع، لمدة 5 مواسم، قادمًا من نادي بورسيا دورتموند الألماني.

لعب هالاند (21 عامًا) 30 مباراة مع بورسيا دورتموند، خلال الموسم الماضي، سجّل من خلالها 29 هدفًا وصنع 8 أخرى.