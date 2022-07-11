دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، الاثنين، قرارًا بإيقاف لاعب الأهلي، محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 6 أشهر، إلى حين دفع الغرامة المترتبة عليه لصالح نادي الزمالك، التي تبلغ مليونين و400 ألف دولار.

حصل الزمالك في وقت سابق على حكم من قِبل المحكمة الدولية الرياضية يقضي بتغريم "كهربا" مليوني دولار إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ، اعتبارًا من 20 يونيو/حزيران 2019، حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

كانت المحكمة الرياضية أمهلت "كهربا" 45 يومًا من أجل سداد قيمة الغرامة، لكنه لم يسددها، ما دفع الزمالك لتجديد الشكوى، ليصدر قرار بإيقافه لنصف عام.

ورحل محمود عبد المنعم "كهربا" عن الزمالك في صيف 2019، بعد أن فسخ تعاقده من طرف واحد، لينتقل إلى نادي ديبورتيفو ألافيش البرتغالي، قبل أن ينضمّ لنادي الأهلي المصري في يناير/ كانون الثاني 2020، مما زاد الأزمة بين الطرفين.

وتفاعل إعلاميون ومغرّدون مع قرار إيقاف "كهربا"، إذ اعتبر بعضهم أن القرار مستحق، والبعض الآخر أشار إلى الاستفادة المالية المتكررة لنادي الزمالك من اللاعب.

وقال الصحفي مصطفى جويلي عبر حسابه في تويتر: "‏إيقاف كهربا هو أكبر رد علي الذين كانوا يشككون في موقف الزمالك ويدعون أن العقد مزور..ماذا تقولون الآن؟"

إيقاف كهربا هو أكبر رد علي الذين كانوا يشككون في موقف الزمالك ويدعون أن العقد مزور..ماذا تقولون الآن

وغرّد الصحفي مهيب عبد الهادي: "‏عدم سداد غرامة كهربا وتعرض كهربا لإيقاف لغز كبير جدًا للأسف اعلم كواليسه جيدًا".

عدم سداد غرامة كهربا وتعرض كهربا لأيقاف لغز كبير جدا لأسف اعلم كواليسه جيدا

وكتب اللاعب السابق أحمد عيد: "‏الصراحة كهربا أكتر لاعب نادي الزمالك استفاد منه من الناحية المادية في الإعارات والغرامات".

الصراحة كهربا اكتر لاعب نادي الزمالك استفاد منه من الناحية المادية في الاعارات و الغرامات ❤️

وكتب أحد المُغردين: "‏فنيًا، كان لاعبًا مهمًا وساهم في أكتر من بطولة للنادي، ماديًا من أكثر اللاعيبين اللي استفاد منها النادي تاريخيًا تقريبًا من إعاراته للخليج، حتي بعد ما هرب ما زال تلك الدجاجة إللي لم تنقطع عن إنتاج الذهب، شكرًا من القلب لمحمود كهربا بجد".