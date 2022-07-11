دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أنباء رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وزعمت تقارير صحفية أن رونالدو يرغب في الرحيل، بعد فشل اليونايتد بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، نسخة 2023، وارتبط اسم اللاعب بأندية: تشيلسي وبايرن ميونخ وبرشلونة.

وقال تين هاغ خلال المؤتمر التقديمي لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول: "رونالدو ليس معنا لظروف شخصية، نضع خطتنا للموسم الجديد، مع الوضع في عين الاعتبار أن رونالدو سيستمر معنا، أتطلع للعمل معه".

وأضاف تين هاغ: "لم يقل لي رونالدو إنّه يرغب في الرحيل عن الفريق، قرأتُ عن هذا، ولكنّني أقول: إن رونالدو ليس للبيع، كريستيانو ضمن خططنا للموسم القادم، ونرغب في تحقيق النجاح سويًا".

عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد قادمًا من نادي يوفنتوس، الصيف الماضي، بعقد ينتهي في يونيو/ حزيران 2023.

لعب رونالدو 38 مباراة مع مانشستر يونايتد، في الموسم الفائت، سجّل من خلالها 24 هدفًا وصنع 3 أخرى.

في سياق متصل، أشار المدرب تين هاغ إلى استمرار شارة القيادة على ذراع هاري ماغواير، في الموسم الجديد، إذ قال: "هاري ماغواير سيظل قائدًا للفريق".

وتابع هاغ: "نريد دائمًا أن نضيف اللاعبين المميزين في كل مركز، وكذلك استمرار اللاعبين الجيدين ومنحهم ما يستحقون، لذلك لا أرى أيّ سبب لسحب شارة القيادة من ماغواير".

ورفض هاغ التعليق على احتمالية انضمام فرينكي دي يونغ، لاعب برشلونة، إلى صفوف مانشستر يونايتد، خلال الصيف الحالي.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه ليفربول، غدًا الثلاثاء، ضمن إطار تحضيرات الفريقين في تايلاند.