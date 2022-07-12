دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي النصر السعودي التعاقد مع الحارس الكولومبي السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، ديفيد أوسبينا، الإثنين، في واحدة من أبرز الصفقات على مستوى الحراسة في المملكة.

وقال النصر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "رسميا وقّع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده، داڤيد اوسبينا".

وأضاف "العالمي" في تغريدته بالقول: "وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لسنتين . متمنين له التوفيق مع ناديه العالمي".

رسميًا ✅ وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧#النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده، داڤيد اوسبينا 🤩 وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لسنتين . متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي⁩ 💪 ⁧#اوسبينا_نصراوي https://t.co/VNn2Dd05wJ

ونشر النادي لاحقا مقطع فيديو للحارس الدولي الكولومبي وهو يرتدي قميص الفريق وعلّق النصر عليها بالقول: "هذا ما كنتم تنتظرونه.. إنه يرتدي القميص الأصفر"، في إشارة إلى لون قميص النادي.

Here's what you've been waiting for 🤩 He Is Yellow 💛✅ https://t.co/FFiXpu8vM8

من جانبه، علّق الحارس على انتقاله للنصر بالقول عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "سعيد بخوض تجربة جديدة في حياتي وفي مسرتي المهنية"، على حد قوله.

ويعتبر أوسبينا من أفضل الحراس الكولومبيين في تاريخ بلاده، وقد خاض أكثر من 124 مباراة مع منتخب بلاده حتى تولى شارة القيادة.

ولعب الحارس الكولومبي لأندية كبيرة في أوروبا مثل أرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي ونيس الفرنسي.