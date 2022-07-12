دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساد على الشارع الرياضي المصري حالة من الرضا والإعجاب، بعد قرار تعيين البرتغالي روي فيتوريا مدرباً لمنتخب مصر، لمدة 4 سنوات، وحتّى عام 2026.

وتفاعل إعلاميون ورياضيون ومغرّدون مع قرار تكليف فيتوريا بمنصب المدير الفني للفراعنة، إذ أشاروا إلى أن القرار كان صحيحاً، ووصفوا فيتوريا بـ"المدرب الكبير".

وقال المعلق الرياضي بلال علام عبر حسابه في تويتر: "‏مدرب كبير وباذن الله ينجح مع المنتخب تجربته مع بنفيكا و النصر السعودي قوية ومبهره الرجل الذي تحدث جوارديولا عنه في كتابه مبروك لمنتخب مصر ومبروك لڤيتوريا ويا رب بالتوفيق والعودة لمنصات التتويج التي افتقدناها".

مدرب كبير وباذن الله ينجح مع المنتخب تجربته مع بنفيكا و النصر السعودي قوية ومبهره الرجل الذي تحدث جوارديولا عنه في كتابه مبروك لمنتخب مصر ومبروك لڤيتوريا ويارب بالتوفيق والعودة لمنصات التتويج التي افتقدناها ♥️♥️ https://t.co/UwFKhvPBBR

وكتب الإعلامي كريم رمزي: "‏برافو حازم امام .. روي فيتوريا مدرب كبير وهينجح ان شاء الله مع منتخب مصر".

برافو حازم امام .. روي فيتوريا مدرب كبير وهينجح ان شاء الله مع منتخب مصر https://t.co/Q8eEh3pyw4

وغرّد المعلق الرياضي محمد الكواليني: "‏مدرب كبير يقود تدريب منتخب ‎مصر البرتغالى روي فيتوريا لمدة 4 سنوات بالتوفيق يارب وبرافو".

مدرب كبير يقود تدريب منتخب #مصر 🇪🇬البرتغالى روي فيتوريا لمدة 4سنوات بالتوفيق يارب وبرافو 👏👏👏👏@14 https://t.co/ky1RkzVrAn

وقال الصحفي أحمد رجب: "‏روي فيتوريا مدرب عظيم، ملك الضغط العالي ومدرب متطلب جدآ، إن شاء الله ينجح مع منتخب مصر".

وكتب الإعلامي أحمد فؤاد: "‏روى فيتوريا.. مدرب قاد بنفيكا لبطولات محلية وفاز مع النصر السعودى بالدورى، لكن لم يتول من فبل تدريب منتخبات. فهل هو الانسب لقياده منتخب مصر؟؟؟".

روى فيتوريا. مدرب قاد بنفيكا لبطولات. محليه. وفاز مع النصر السعودى بالدورى. لكن لم يتولي من فبل تدريب منتخبات. فهل هو الانسب لقياده منتخب مصر. ؟؟؟

يذكر أن أولى مواجهات فيتوريا الرسمية مع منتخب مصر، ستكون أمام مالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.