لقطة مصورة تثير تفاعلاً واسعًا.. محمد صلاح يهدي قميصه لزيدان إقبال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت لقطة مصورة تفاعلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت إهداء النجم المصري محمد صلاح قميصه إلى اللاعب العراقي الشاب زيدان إقبال، على أعقاب نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

وفاز مانشستر يونايتد على ليفربول برباعية نظيفة، في نهائي كأس بانكوك الودّية المقامة في تايلاند.

وشارك محمد صلاح بصفوف الريدز، إذ دخل بديلاً في الدقيقة 60، فيما شارك زيدان إقبال بصفوف اليونايتد مع بداية الشوط الثاني من زمن المباراة.

وحرص النجم المصري محمد صلاح على إهداء قميصه للموهبة الشابة العراقية زيدان إقبال، بهدف منحه الدعم والثقة في بداية مشواره الكروي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما صنعه صلاح مع زيدان إقبال، وقال أحد المُغردين: "‏لقطة اليوم النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح يهدي قميصه إلى موهبة العراقية الصاعدة زيدان اقبال".

لقطة اليوم النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح يهدي قميصه الى موهبة العراقية الصاعده زيدان اقبال ❤️❤️ https://t.co/uMH3oAUuVh

وكتب مُغرّد: "‏فخر العراق زيدان إقبال مع العملاق محمد صلاح"، وأضاف مغرّد آخر: "‏فخر مصر + فخر العراق = فخر العرب".

واعتبرها أحد المغردين "‏لقطة اليوم محمد صلاح يهدي قميصة إلى زيدان إقبال".

فخر العراق زيدان اقبال مع العملاق محمد صلاح https://t.co/4DfnjYIKx5

وغرّد الإعلامي العراقي عمر قحطان: "‏لقطة اليوم.. هل سيسير زيدان إقبال على خطى القدوة محمد صلاح؟"