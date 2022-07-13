واين روني يعود إلى أمريكا.. "دي سي يونايتد" يُعين قائد إنجلترا السابق مدربا للفريق

رياضة
نشر
دقيقتين قراءة
جانب من إعلان نادي "دي سي يونايتد" الأمريكي عن تعيين الإنجليزي واين روني مدربا للفريق
Credit: ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي "دي سي يونايتد" الأمريكي، يوم الثلاثاء، تعيين الإنجليزي واين روني مدربا للفريق، خلفا للأرجنتيني هرنان لوسادا.

قد يهمك أيضاً

بعد طول انتظار.. مانشستر يونايتد يعلن تعيين إيريك تين هاغ مدربا له

ونشر نادي "دي سي يونايتد"، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو للإعلان عن التعاقد مع واين روني، وكتب: "منافس لا يرحم. زعيم لا يعرف الخوف. واين جاهز لتولي دفة القيادة في العاصمة".

وقال رئيس النادي جيسون ليفين: "وين أسطورة كروية، وأحد أكثر المدربين الشغوفين وديناميكية في رياضتنا، أثبت في مستهل مسيرته كمدرب بأنه يستطيع إدارة فريق يعيش في أزمة".

وذكر رئيس قسم العمليات لكرة القدم في النادي، ديف كاسبر: "روني منافس قوي، وطريقته في العمل، وما يفرضه على نفسه ومن لاعبيه، لا مثيل لهما".

وعاد واين روني مجددا إلى أمريكا، إذ سبق وأن لعب مع نادي "دي سي يونايتد" لعامي 2018 و 2019، وظهر في 48 مباراة، وسجل 23 هدفا وصنع 15 آخرين.

وكانت أولى مهام واين روني التدريبية مع نادي "ديربي كاونتي" الإنجليزي، الذي غادره في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

واستمر روني مع "ديربي كاونتي" 17 شهرا، قبل أن يستقيل من منصبه، عقب معاناة الفريق من الناحية المالية، وهبوطه إلى الدرجة الثالثة.

يذكر أن نادي "دي سي يونايتد" يقع في المركز قبل الأخير في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي، برصيد 17 نقطة، من 17 مباراة.

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.