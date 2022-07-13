دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي "دي سي يونايتد" الأمريكي، يوم الثلاثاء، تعيين الإنجليزي واين روني مدربا للفريق، خلفا للأرجنتيني هرنان لوسادا.

ونشر نادي "دي سي يونايتد"، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو للإعلان عن التعاقد مع واين روني، وكتب: "منافس لا يرحم. زعيم لا يعرف الخوف. واين جاهز لتولي دفة القيادة في العاصمة".

Ruthless competitor. Fearless leader. Wayne is ready to take the helm in D.C. 👊 #DCU || @WayneRooney https://t.co/6rMbLVgWQd

وقال رئيس النادي جيسون ليفين: "وين أسطورة كروية، وأحد أكثر المدربين الشغوفين وديناميكية في رياضتنا، أثبت في مستهل مسيرته كمدرب بأنه يستطيع إدارة فريق يعيش في أزمة".

وذكر رئيس قسم العمليات لكرة القدم في النادي، ديف كاسبر: "روني منافس قوي، وطريقته في العمل، وما يفرضه على نفسه ومن لاعبيه، لا مثيل لهما".

وعاد واين روني مجددا إلى أمريكا، إذ سبق وأن لعب مع نادي "دي سي يونايتد" لعامي 2018 و 2019، وظهر في 48 مباراة، وسجل 23 هدفا وصنع 15 آخرين.

وكانت أولى مهام واين روني التدريبية مع نادي "ديربي كاونتي" الإنجليزي، الذي غادره في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

واستمر روني مع "ديربي كاونتي" 17 شهرا، قبل أن يستقيل من منصبه، عقب معاناة الفريق من الناحية المالية، وهبوطه إلى الدرجة الثالثة.

يذكر أن نادي "دي سي يونايتد" يقع في المركز قبل الأخير في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي، برصيد 17 نقطة، من 17 مباراة.