"هو أسطورة ليفربول".. البرازيلي فابينيو يثني على صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد اللاعب البرازيلي فابينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، واصفًا إياه بأحد أساطير الريدز.

وتحدّث فابينيو لوسائل الإعلام عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في نهائي كأس بانكوك الودّية، إذ قال: "نحن في غاية السعادة حقاً لصلاح، سعداء بأن نراه يلعب لليفربول في المرحلة القادمة".

وأضاف فابينيو: "محمد صلاح بالفعل هو أسطورة نادي ليفربول، ولكني أعتقد أنّه بإمكانه أن يصبح من الأفضل في تاريخ النادي".

وتابع فابينيو: "أنا سعيد جدًا من أجل محمد صلاح، وعلى يقين أنّه سيستمر في تسجيل الأهداف وتقديم أفضل كرة قدم، لأنه في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

كان صلاح جدد عقده مع ليفربول، ليستمر مع الريدز الذي انضمّ إليه عام 2017.

لعب صلاح 254 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 158 هدفًا وصنع 58 آخرين.

حصد صلاح مع الليفر 6 ألقاب، هي: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الاتحاد الإنجليزي.

على الصعيد الفردي، ظفر صلاح بعدد كبير من الجوائز، إذ تُوج بجائزة الحذاء الذهبي بمسابقة الدوري الإنجليزي ثلاث مرات: 2018 و 2019 و 2022.

وحصل صلاح على جائزة أفضل صانع ألعاب في (البريميرليغ) في الموسم الفائت.

ونال صلاح خلال موسم 2022/2021 المنصرم جوائز كثيرة، منها: أفضل لاعب في ليفربول وأفضل لاعب في الدوري من رابطة المحترفين، وأفضل لاعب في إنجلترا من رابطة الكتاب والنقاد ومُسجل أجمل هدف في الدوري.