"قاتل من أجل حلمه".. برشلونة على أعتاب التوقيع مع رافينيا

ليفاندوفسكي ربما يحرر نفسه بالمادة 17.. وأرقام قد لا تعرفها عن أزمة برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بَاتَ نادي برشلونة الإسباني على أعتاب التوقيع مع البرازيلي رافينيا، لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن الصفقة ستكلف خزائن الفريق الكتالوني بشكل إجمالي 67 مليون يورو (67 مليون ونصف دولار)، لمدة 5 مواسم وحتّى عام 2027.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات، عبر حسابه في تويتر: "رافينيا إلى برشلونة، تمّ التوصل إلى اتفاق كامل مع ليدز بعد قبول العرض، الرسوم ستكون 58 مليوناً إلى جانب الإضافات ستصل 67 مليوناً".

وأضاف فابريزيو: "أراد رافينيا فقط برشلونة، من المقرر أن يوقع حتّى يونيو 2027".

وأوضح فابريزيو رومانو: "يسافر رافينيا إلى إسبانيا اليوم، من أجل استكمال انتقاله إلى برشلونة".

وكشفت تقارير صحفية أن رافينيا أراد التوقيع لبرشلونة فقط، ورفض فكرة الانتقال لأيّ نادٍ آخر، إذ يريد تحقيق حلمه الأكبر باللعب مع النادي الكتالوني، تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وغاب اسم رافينيا عن رحلة نادي ليدز يونايتد إلى أستراليا، لخوض الجولة التحضيرية، استعداداً للموسم المقبل.

انضمّ رافينيا (25 عاماً) إلى صفوف ليدز يونايتد في صيف 2020، قادماً من إستاد رين الفرنسي، ولعب 66 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات، سجّل من خلالها 17 هدفاً وصنع 11 آخرين.