"احترامي لكم يفوق كلّ شيء".. ستيرلينغ يودع مانشستر سيتي برسالة عاطفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ودّع اللاعب رحيم ستيرلينغ، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، برسالة عاطفية، وسط توقعات برحيله لنادي تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ستيرلينغ عبر حسابه في تويتر: "إلى الطاقم التدريبي الذي لعب دورًا هائلاً في تطوري عبر السنين، إلى زملائي الذين أصبحوا أكثر من مجرد أشخاص أشاركهم اللعب، إلى الطاقم الإداري والجماهير الّتي دعمت الفريق بلا كلل، إلى كلّ المرتبطين بمانشستر سيتي، احترامي لكم يفوق كلّ شيء".

وأضاف ستيرلينغ: "يا لها من رحلة، أنا ممتن لكلّ لحظات الصعود والهبوط، أوقات الانكسار اختبرت قوتي، وساعدتني في النهوض أمامكم، وتقديم أفضل نسخة مني".

وأكمل ستيرلينغ: "وصلتُ إلى مانشستر حين كنتُ أبلغ 20 عامًا، واليوم أغادر رجلاً، شكرًا على الدعم الأبدي، تشرفتُ بارتداء قميص مانشستر سيتي".

في وقت سابق، كشف الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات أن تشيلسي بَاتَ قريبًا من التعاقد مع رحيم ستيرلينغ، بصفقة مالية تبلغ قيمتها بشكل إجمالي 55 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار)، وستكون ممتدة لمدة 5 مواسم حتى عام 2027.

انضمّ ستيرلينغ إلى مانشستر سيتي في يوليو/ تمّوز 2015، قادمًا من ليفربول، ولعب 339 مباراة مع السيتي، سجّل من خلالها 131 هدفاً، وصنع 85 آخرين.

حصد ستيرلينغ مع مانشستر سيتي 8 ألقاب، هي: الدوري الإنجليزي (4 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية (3 مرات).v