رسميًا: برشلونة يُعلن عن ثالث صفقاته.. من هو رافينيا دياز؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي برشلونة الإسباني، الأربعاء، عن توصله إلى اتفاقٍ مع نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، ينتقل على إثره البرازيلي رافينيا دياز إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

في بيان رسمي، قال برشلونة إنه توصل وليدز يونايتد إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال رافائيل دياس بيلولي رافينيا، وأنه بانتظار اجتياز اللاعب للكشف الطبي.

لم يذكر برشلونة تفاصيل العقد، إلا أن الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات كشف عن قيمة الصفقة، إذ بلغت بشكل إجمالي 67 مليون يورو (67 مليون ونصف دولار)، وستكون لمدة 5 مواسم، حتّى عام 2027.

ويُعتبر رافينيا ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف، بعد أن نجح الفريق الكتالوني في استقدام الإيفواري فرانك كيسي والدنماركي أندرياس كريستنسن.

ولد رافينيا في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1996، وبدأ مسيرته في أوروبا مع نادي فيتوريا جيمارايش البرتغالي، عام 2016، ثمّ انتقل لنادي سبورتنج لشبونة، قبل أن يلعب لنادي رين الفرنسي.

انضمّ رافينيا (25 عامًا) إلى صفوف ليدز يونايتد في صيف 2020، ولعب 66 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 17 هدفاً وصنع 11 آخرين.

يذكر أن رافينيا غاب عن الرحلة التحضيرية لنادي ليدز يونايتد في أستراليا، من أجل الخضوع للكشف الطبي مع برشلونة، ومن ثمّ التوقيع الرسمي.