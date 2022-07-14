تشيلسي على أعتاب ضم السنغالي كوليبالي.. ما تفاصيل الصفقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بات نادي تشيلسي الإنجليزي على أعتاب ضم المدافع السنغالي، كاليدو كوليبالي، قادما من نادي نابولي الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية أن تشيلسي اقترب كثيرا من حسم صفقة كوليبالي، مقابل دفع 40 مليون يورو (40 مليون ونصف دولار)، وبعقد طويل الأمد.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، عبر حسابه على تويتر: "كوليبالي إلى تشيلسي، تم الاتفاق على الصفقة التي تبلغ قيمتها 40 مليون يورو".

وأوضح أن "الصفقة ستكون طويلة الأجل، وسيحصل كوليبالي على راتب قدره 10 مليون يورو".

وانضم كوليبالي إلى نادي نابولي، صيف عام 2014، قادما من نادي جينك البلجيكي، ولعب 317 مباراة مع الفريق، سجل من خلالها 14 هدفا وصنع 8 آخرين.

وحصد كاليدو كوليبالي (31 عاماً) لقبين مع نابولي، هما: كأس السوبر الإيطالي 2015 وكأس إيطاليا 2020.

وعلى الصعيد الدولي، لعب كوليبالي 62 مباراة مع السنغال، ونجح رفقة منتخب بلاده في تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا العام الماضي، والتأهل لكأس العالم 2022.