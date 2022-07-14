دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرضًا من السعودية بقيمة 300 مليون يورو (300 مليون دولار) للانضمام إلى صفوف الفريق، وفق ما كشفه مصدر في CNN البرتغال التابعة لشبكتنا، الخميس.

وكشف المصدر لـCNN بالعربية أن إجمالي قيمة العرض بلغت 300 مليون يورو، تُقسم إلى 250 مليون يورو لرونالدو على مدار عامين، 125 مليون يورو كراتب سنوي.

وعرض النادي السعودي 30 مليون يورو على اليونايتد كقيمة صفقة، و20 مليون يورو للوكلاء أو ما يُعرف بالجهة الثالثة.

وأكد المصدر أن رونالدو يرفض الانتقال إلى خارج أوروبا في الوقت الراهن، لأنه يريد أن يبقى في المنافسة الأوروبية ويلعب دوري الأبطال.

وأشار المصدر أيضا إلى أن اللاعب لا يفكر بالمال في الوقت الراهن، إذ يرى من المبكر التوجه إلى آسيا، أو أمريكا الشمالية قبل اعتزال كرة القدم.

ولفت المصدر إلى أن رونالدو غائب عن الأنظار في البرتغال، وبريطانيا منذ أسبوعين، كما أنه لم ينشر شيئًا خلال هذه المدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

يذكر أن اسم اللاعب البرتغالي كان قد ارتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية مثل بايرن، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي، وبرشلونة، منذ أن أبدى لليونايتد رغبته بالرحيل عن الفريق.