"تعلموا اللغة العربية من أجله".. جماهير سنغافورة تحتفي بصلاح

رياضة
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"تعلموا اللغة العربية من أجله".. جماهير سنغافورة تحتفي بصلاح
Credit: MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظي النجم المصري محمد صلاح، باحتفاء كبير من الجماهير، عقب وصوله إلى سنغافورة رفقة نادي ليفربول الإنجليزي، وعند ظهوره في مباراة الريدز وكريستال بالاس.

ولقى صلاح ترحابًا شديدًا أثناء استقبال بعثة الفريق في المطار، وهتف الجمهور فور رؤيتهم له، قائلين: "مو صلاح".

ورفعت جماهير سنغافورية لافتات باسم صلاح أثناء حضورها مباراة ليفربول وكريستال بالاس، التي انتهت لصالح الريدز بهدفين دون مقابل، ضمن إطار تحضير الفريقين للموسم المقبل 2023/2022.

ورفع أحد الحضور لافتة جاء فيها: "أريد أن أكون مثل صلاح"، وأرفقها بطلب الحصول على قميص صلاح.

ورفع مشجعون لافتة كُتِبت باللغة العربية: "نحبك يا محمد صلاح، صلاح أنت فخرنا، اسمح لنا بالتصوير والتوقيع والتيشيرت".

وتفاعل مغرّدون في تويتر مع احتفاء الجماهير بصلاح، إذ كتب أحد المغرّدين: "يبدو أن جماهير الريدز في سنغافورة قد تعلموا اللغة العربية من أجل الملك المصري".

وقال مغرّد آخر: "‏اللي لسه مش مستوعب شعبية صلاح والنجاح اللي وصله وحب الناس له ربنا يحميك ويحفظك ويوفقك".

وكتب مغرّد: "‏تأثير صلاح يتخطى تأثير حملات يتدفع فيها ملايين".

يذكر أن صلاح حمل شارة القيادة، في مباراة ودّية بين ليفربول وكريستال بالاس، كما تمكّن من تسجيل هدف واحد، ليفوز الريدز بثنائية.

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