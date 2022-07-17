دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن أحمد يحيى، حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري المصري، اعتزال كرة القدم، بعد أن غادر الملعب باكيًا، عقب تلقيه انتقادات لاذعة من جماهير فريقه.

تعرّض يحيى لهجوم شديد من الجماهير أثناء مباراة فريقه مع نادي سيراميكا كليوباترا، التي انتهت بفوز الأخير بخماسية نظيفة، ليدخل في موجة بكاء، ثمّ يقرر مغادرة الملعب قبل النهاية بعشر دقائق، وسط مواساة من لاعبي الفريقين له.

جاءت دموع يحيى لشعوره بالظلم من جماهير فريقه، التي لم تراعِ أنّه لعب المباراة بعد أيام قليلة مرت على وفاة شقيقه، الذي وافته المنية خلال أيام عيد الأضحى، حسبما علّق متابعون.

وقرر أحمد يحيى اعتزال اللعبة، إذ كتب في حسابه عبر فيسبوك: "شكرًا جمهور مصر على الدعم والمساندة.. شكر الله سعيكم جميعًا ولا يريكم الله مكروهًا أو سوءًا في عزيز لديكم يا رب".

وأضاف أحمد يحيى: "بعد أحداث الأمس قررت اعتزال كرة القدم نهائيا وإنا لله وإنا اليه راجعون وعند الله تجتمع الخصوم".

في وقت سابق، تعاطف رياضيون مع يحيى بعد واقعة مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، إذ اعترضوا على الانتقادات الشديدة الموجّهة للحارس، وأشاروا إلى ضرورة دعمه والوقوف معه بعد وفاة شقيقه.

وقال الحارس مصطفى شوبير عبر حسابه في تويتر: "‏كل الدعم احمد يحيي ربنا يصبرك و يقويك".

وكتب المحلل الرياضي خالد بيومي: "‏كل الدعم والاعتذار لحارس الاتحاد احمد يحيي كرة القدم لم تعد بالمفهوم الحقيقي والمعنى المهم للروح الرياضية البقاء لله يا احمد في وفاة شقيقك منذ إيام وتحملك المسؤولية في أصعب ايام حياتك".

وغرّد الناقد الرياضي أسامة السويسي: "‏حزين جدًا بسبب تصرفات جمهور الاتحاد ضد حارسهم أحمد يحيى".