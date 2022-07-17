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نشر الأحد ، 17 يوليو / تموز 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد حسين عبد الغني، نجم المنتخب السعودي السابق، بتعاقد الاتحاد المصري مع البرتغالي روي فيتوريا، لقيادة الفراعنة خلال المرحلة القادمة.

وكان حسين عبد الغني قد عمل مع روي فيتوريا، أثناء إشرافه على تدريب نادي النصر السعودي، خلال موسم 2019/2018.

وقال حسين عبد الغني لبرنامج "الريمونتادا" على قناة المحور: "فيتوريا مدرب كبير، وبذل مجهودات عالية مع النصر، وكان هناك تشبع بالنسبة للاعبي النصر بعد الموسم الاستثنائي مع فيتوريا، عقب حصد النتائج والألقاب".

وأضاف نجم الأخضر السعودي السابق: "تعاملتُ مع روي فيتوريا، هو مدرب محترف سواء في التدريبات أو خارج الملعب، مكسب كبير، وأراه إضافة مهمة للمنتخب المصري".

وتابع حسين عبد الغني، قائلاً: "منتخب مصر يمتلك أسماء كبيرة ولاعبين محترفين على أعلى مستوى، أتوقع أن اختيار فيتوريا اختيار ناجح، مدرب يعرف طباع اللاعبين العرب، سيفيد الفريق بشكل كبير فنيّاً وتنظيمياً".

وأكمل حسين عبد الغني: "فيتوريا رجل عقلاني، وليس رجلاً صداميا، يتعامل بعقلانية مع اللاعبين في حدود المعقول، ومصلحة فريقه الجماعية الأهم بالنسبة له".

واختتم حسين عبد الغني: "كذلك يتعامل بشكل خاص مع النجوم والأسماء اللامعة، ولكن بينه وبين النجم فقط، وليس على حساب المجموعة".

وتعاقد الاتحاد المصري مع البرتغالي روي فيتوريا، لمدة 4 سنوات، وحتّى عام 2026، خلفاً لإيهاب جلال.

يذكر أن أولى مواجهات فيتوريا الرسمية مع منتخب مصر، ستكون أمام مالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا، في سبتمبر/ أيلول المقبل.