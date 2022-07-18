دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحدّث المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي عن طموحه مع نادي برشلونة الإسباني، بعد أن انضمّ إليه مؤخرا، قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.

والتحق ليفاندوفسكي بمعسكر الفريق الكتالوني، صباح الإثنين، في مدينة ميامي الأمريكية.

وقال ليفاندوفسكي لقناة برشلونة الرسمية: "أنا سعيد للغاية هنا، الانضمام لبرشلونة كان قرارًا سهلاً للغاية بالنسبة لي".

وأضاف ليفاندوفسكي: "برشلونة عائد، أعتقد أنّني يمكنني المساعدة في إعادة الفريق للقمة في كرة القدم الأوروبية".

وتابع ليفاندوفسكي: "أتمنى أن نحقق انطلاقة قوية، أحب التتويج بالألقاب، وهذا يعد فصلاً جديدًا لي ويحمل تحديات جديدة".

وكشف مهاجم منتخب بولندا: "دائمًا ما كنتُ أرغب في اللعب في الليغا، ضمن صفوف فريق كبير"، وأكمل ليفاندوفسكي: "تحدثتُ بالفعل مع المدرب تشافي وأعرف أفكاره، لقد كان لاعبًا رائعًا وأمامه مستقبل هائل كمدرب".

كان برشلونة وبايرن قد أعلنا توصلهما لاتفاقٍ، ينتقل على إثره ليفاندوفسكي لصفوف الفريق الكتالوني.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات، أن الصفقة ستكلف خزائن برشلونة بشكل إجمالي 50 مليون يورو (50 مليون ونصف دولار)، وستكون لمدة 3 سنوات، حتّى عام 2025.

قضى ليفاندوفسكي 8 سنوات مع بايرن ميونخ، ولعب 372 مباراة مع البافاري، سجّل خلالها 342 هدفًا وصنع 71 آخرين، وحصد 19 لقبًا.