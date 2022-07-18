"على طريقة إبراهيموفيتش".. تفاعل واسع مع هدف شادي حسين في الدوري المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هدف شادي حسين، لاعب نادي "سيراميكا كليوباترا"، بشباك نادي "المقاولون العرب"، وتمّ اعتباره أحد أجمل أهداف بطولة الدوري المصري.

وسجّل شادي حسين هدفا في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، إذ سدد كرة عالية من منتصف الملعب، لتسكن شباك حارس "المقاولون العرب".

وفاز نادي "سيراميكا كليوباترا" بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتفاعل رياضيون وإعلاميون ومغرّدون مع هدف شادي حسين، ووصفوه بـ"الهدف العالمي".

وقال الإعلامي محمد زيادة عبر حسابه في تويتر: "‏شادي حسين نجم سيراميكا كليوباترا يسجل على طريقة زلاتان إبراهيموفيتش أجمل هدف في الدوري في شباك المقاولون العرب".

وكتب الصحفي إسلام أحمد: "‏شادي حسين سجل أفضل هدف في الموسم خلاص".

شادي حسين سجل افضل هدف في الموسم خلاص

وغرّد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: "‏شادي حسين جاب واحد من أجمل أجوال الدوري".

شادي حسين جاب واحد من اجمل اجوال الدوري 👏👏

قالت مُغرّدة: "‏شادي حسين هدف عالمي لسيراميكا صاروخ"، وكتبت أخرى: "‏ملوا عنيكم من الل عمله شادي حسين!! جول يتبروز والله".

شادي حسين هدف عالمي لسيراميكا صاروخ 🚀😳 https://t.co/9YgXuWAIWs

ملوا عنيكم من الل عمله شادي حسين !! جول يتبروز والله 🔥🔥🔥🔥 https://t.co/MOr7d6pxIP

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