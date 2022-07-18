ثالث صفقات مانشستر يونايتد.. من هو المدافع ليساندرو مارتينيز؟

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نشر الأحد ، 17 يوليو / تموز 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأحد، توصله لاتفاقٍ مع نادي أياكس الهولندي، ينتقل على إثره المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لصفوف الشياطين الحمر، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا، قال فيه: "يسعد مانشستر يونايتد أن يُعلن عن توصل النادي لاتفاق مع أياكس، بشأن انتقال المدافع الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز".

وأضاف النادي: "الصفقة ستحسم بشكل رسمي بعد تجاوز الفحص الطبي، ووضع اللمسات الأخيرة على شروط اللاعب، وحصوله على تأشيرة العمل في المملكة المتحدة".

وذكر موقع "Euro Spor" أن الصفقة ستكلف خزائن مانشستر يونايتد بشكل إجمالي 57 مليون يورو (57 مليون ونصف دولار)، وستكون لمدة 5 سنوات، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وتفوّق مانشستر يونايتد على أرسنال، إذ كان الناديان يتصارعان على حسم صفقة المدافع ليساندرو مارتينيز.

ويُعتبر ليساندرو مارتينيز ثالث صفقات اليونايتد، هذا الصيف، بعد التعاقد مع المدافع الهولندي مالاسيا، ولاعب الوسط الدنماركي كريستين إيركسين.

وسيجتمع مارتينيز مجددًا بمدربه السابق، الهولندي إريك تن هاغ، إذ سبق وأن عملا معًا في أياكس لثلاث سنوات.

ويبلغ مارتينيز من العمر 24 عامًا، وانضمّ لصفوف أياكس، في صيف 2019، قادمًا من نادي ديفينسا إي جوستيسيا الأرجنتيني.

لعب مارتينيز 74 مباراة مع نادي أياكس، سجّل خلالها 6 أهداف، وحصد رفقة الفريق لقب الدوري الهولندي (مرتان).